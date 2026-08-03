Roberto Piccoli è l'uomo che non ti aspetti di questo ritiro estivo della Fiorentina. Come scrive La Repubblica, l'attaccante è sempre stato convinto di potersi giocare al meglio le proprie carte in vista della sua seconda stagione in viola. E, almeno fin qui, i fatti gli stanno dando ragione. Anche grazie al lavoro personalizzato che Moise Kean ha dovuto svolgere per evitare che si manifestassero di nuovo i problemi alla tibia che lo hanno vessato nella scorsa stagione, Piccoli ha trovato grande continuità d'impiego. Continuità che si è tradotta in numeri che oggi fanno vacillare quella che fino a un mese fa sembrava una certezza assoluta, ovvero che in questa sessione di mercato avrebbe senza dubbio lasciato Firenze e la Fiorentina.

Certo, il calcio estivo va sempre preso con le pinze e gli impegni amichevoli non possono essere messi sullo stesso piano delle gare ufficiali, ma trovare la rete contro il Real Madrid, per di più con un movimento da centravanti puro dopo un perfetto inserimento in verticale, non è certo un dettaglio da sottovalutare. Al di là del peso specifico della partita, è il modo in cui è arrivato il gol a lasciare sensazioni positive: una giocata da attaccante vero, fatta di tempi d'inserimento, lettura dell'azione e freddezza sotto porta. Segnali incoraggianti che confermano come Piccoli stia vivendo un momento di grande fiducia e che, inevitabilmente, stanno contribuendo a rimettere in discussione anche il suo prossimo futuro.

La situazione di mercato

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