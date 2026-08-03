Le grandi manovre del mercato di Serie A incrociano nuovamente le strade della Fiorentina, questa volta sul fronte delle cessioni indirette. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha praticamente bloccato Costantino Favasuli, terzino destro classe 2004 di proprietà del Catanzaro. Il profilo del ventiduenne calabrese è particolarmente gradito a Max Allegri dopo l'eccellente campionato disputato in Serie B, culminato nella cavalcata verso la promozione sfumata soltanto nella finale playoff.

La percentuale a favore della Fiorentina

La valutazione di Favasuli si attesta attualmente intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra importante che fa sorridere in modo particolare il Viola Park: al momento della sua cessione a titolo definitivo al Catanzaro, la dirigenza gigliata si era infatti riservata una preziosa clausola del 50% sulla futura rivendita. Qualora l'operazione con i partenopei dovesse formalizzarsi a queste cifre, nelle casse della Fiorentina confluirebbe un tesoretto netto di circa 3,5 milioni di euro.

Incastri di mercato: affare verso la chiusura

Il percorso di Favasuli in Calabria è giunto ormai al capolinea e la trattativa tra Napoli e Catanzaro potrebbe subire un'accelerata decisiva a breve. Gli incastri di mercato del club azzurro, uniti alla necessità di coprire la corsia di destra dopo le uscite nel reparto difensivo, spingono per una chiusura imminente dell'affare, garantendo alla Fiorentina una plusvalenza indiretta a sorpresa.