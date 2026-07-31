Il mercato degli altri club può regalare un graditissimo assist alle casse della Fiorentina. Gli occhi della dirigenza viola sono puntati in Serie B, più precisamente in casa Catanzaro, dove brilla la stella di Costantino Favasuli.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il terzino destro classe 2004 (22 anni) è ormai da tempo nel mirino del Napoli. Un forte interesse che riguarda molto da vicino anche il club di Commisso.

Il tesoretto in arrivo

Favasuli è considerato uno dei talenti più brillanti in ottica futura e la sua valutazione si aggira già intorno ai 7 milioni di euro. Il dettaglio fondamentale, però, è che alla Fiorentina spetta il 50% sulla futura rivendita. Se l'operazione dovesse andare in porto a queste cifre, il club gigliato incasserebbe circa 3,5 milioni di euro: un vero e proprio "tesoretto" puro da poter reinvestire immediatamente per sbloccare le proprie trattative in entrata.

Il piano del Napoli e la mossa per Allegri

Nonostante il ds azzurro Manna stia facendo i conti con i rigidi paletti dei parametri UEFA, un monte ingaggi da abbattere e una rosa extralarge da sfoltire, l'obiettivo è chiaro. Il Napoli, che si è mosso in largo anticipo sul ragazzo, vuole "prenotare" il terzino dell'Under 21 per consegnarlo a Max Allegri prima dell'inizio del campionato. La formula e i tempi sono allo studio, ma la trattativa è viva: a Firenze si osserva con grandissimo interesse, pronti a passare all'incasso.