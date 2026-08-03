E se alla fine Moise Kean rimanesse a Firenze? È il dubbio che anima il ambiente viola all'indomani del test amichevole di Klagenfurt contro il Real Madrid. La prestazione dell'attaccante ex Juventus, condita dal gol di testa del definitivo 2-2 su assist di Fagioli, ha mostrato un giocatore tonico, affamato e perfettamente integrato. Tra i tifosi e all'interno del Viola Park le quotazioni per una sua permanenza continuano a salire, lasciando aperto più di uno scenario per l'attacco di Fabio Grosso.

La strategia: 75 milioni per rivoluzionare la squadra

Nonostante il grande impatto di Kean, la Fiorentina non deroga dalla propria linea economica. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, in caso di separazione la società è pronta a mettere a segno un piano d'investimento imponente. La valutazione del centravanti rimane ferma a quota 40 milioni di euro. Se questa cifra dovesse arrivare, il ds Fabio Paratici avrebbe la via libera da parte della proprietà Commisso per immettere sul mercato un tesoretto complessivo da ben 75 milioni di euro.

I dettagli dell'investimento: centravanti ed esterni

La ripartizione di questo budget da record per la Serie A è già definita nei dettagli: 40 milioni verrebbero stanziati direttamente per l'acquisto del nuovo centravanti titolare (con Mateo Pellegrino sempre in prima linea), mentre i restanti 35 milioni servirebbero per finanziare l'arrivo di due esterni offensivi di primissimo livello. Un terzo tassello sulle corsie esterne potrebbe poi arrivare tramite la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto, pista su cui resta caldo il nome di Manor Solomon.

Stand-by Como e l'effetto su Piccoli

Al momento, tuttavia, le grandi manovre dipendono dalle mosse delle concorrenti. La trattativa con il Como, che finora è il club più accreditato a coprire le richieste viola da 40 milioni, ha registrato una pausa di riflessione. Questa situazione di stallo influenza a cascata anche la posizione di Roberto Piccoli: l'attaccante, positivo nelle prime uscite precampionato con tre reti realizzate, resta in uscita ma la sua posizione verrà definita soltanto una volta chiarito il destino di Moise Kean.