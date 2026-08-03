Nonostante le voci di mercato che continuano a rincorrersi, Moise Kean ha risposto presente sul terreno di gioco. Come riportato da La Nazione, l'attaccante viola ha mostrato una condizione fisica pimpante e reattiva nella mezz'ora disputata contro il Real Madrid, trovando persino la rete del pareggio con un preciso colpo di testa appena un minuto dopo il suo ingresso. Segnali incoraggianti che testimoniano l'ottima gestione atletica portata avanti dalla Fiorentina nelle ultime settimane.

Il Como alza la pressione: l'offerta è pronta

Sullo sfondo, però, resta viva la tentazione del mercato. Cesc Fabregas ha individuato proprio in Kean il profilo ideale per completare il reparto avanzato del suo Como. Il club lariano sta preparando il primo vero assalto concreto, consapevole di dover mettere sul piatto una cifra non distante dai 45 milioni di euro pretesi dalla Fiorentina, oltre a garantire l'ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione percepito dall'attaccante a Firenze.

La condizione di Moise

Se la trattativa con la Fiorentina resta impegnativa su più fronti, c'è un nodo cruciale che riguarda direttamente la volontà del classe 2000. L'entourage del calciatore è al lavoro da giorni, ma Kean è stato chiarissimo: la sua condizione fondamentale per valutare un eventuale addio alla maglia viola è quella di approdare in un club che giochi la Champions League. Un dettaglio non da poco nello scacchiere delle trattative.

Il piano B viola: tutto su Pellegrino

Nel frattempo, la Fiorentina si sta muovendo con grande anticipo per non farsi cogliere impreparata. I dirigenti gigliati lavorano da settimane sull'asse con il Parma per Mateo Pellegrino. L'intesa tra le società è solida sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 25. Un'operazione legata a doppio filo all'incastro dei centravanti, resa ancora più concreta dal fatto che i ducali abbiano già bloccato El Bilal Touré come sostituto.