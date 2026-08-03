La Fiorentina studia il piano B in caso di mancato arrivo di Franco Mastantuono. Come riportato dal Corriere dello Sport, i dirigenti viola tengono vive più opzioni
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La Fiorentina lavora a ritmo serrato per regalare a Fabio Grosso i giusti rinforzi sugli esterni, ma senza farsi cogliere d'assalto dagli imprevisti. Se la priorità assoluta per le corsie d'attacco rimane sempre Franco Mastantuono, la dirigenza gigliata ha già cautelato la propria strategia tenendo aperte diverse piste parallele, casomai l'affare con il giocatore del Real Madrid dovesse complicarsi.
Come analizzato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il primo nome sotto lente d'ingrandimento è quello di Matteo Cancellieri. L'esterno rappresenta un'occasione allettante dal punto di vista economico, visto il contratto in scadenza con la Lazio che permetterebbe di chiudere un'operazione a cifre contenute.
Resta poi sempre di grande attualità la candidatura di Johan Bakayoko, profilo di valore internazionale di proprietà del Lipsia che porterebbe rapidità e qualità nell'impianto tattico viola. Infine, non è affatto da scartare l'ipotesi di un ritorno a Firenze di Manor Solomon: un'opzione suggestiva ma legata alle pretese del Tottenham, che per far decollare la trattativa dovrebbe prima abbassare la richiesta iniziale di 10 milioni di euro.
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