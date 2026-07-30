La Fiorentina continua a lavorare su più tavoli per completare la rosa a disposizione di Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti viola sono impegnati su diversi fronti, tra corsie esterne, centrocampo e attacco, in attesa di sbloccare alcune trattative.

Uno dei dossier più caldi resta quello relativo a Joao Mario. Per il terzino della Juventus c’è ancora da definire l’accordo definitivo tra i due club, con le parti che continuano a lavorare per trovare la formula giusta e chiudere l’operazione.

Nel frattempo, è definitivamente sfumata la pista che portava a Luca Koleosho. L’esterno offensivo, seguito anche dalla Fiorentina, ha infatti preferito fare ritorno al Paris FC, club nel quale aveva già giocato in prestito.

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, rimangono invece vive due candidature. La prima è quella di Matteo Cancellieri, profilo della Lazio che continua a essere monitorato con attenzione. L’altra porta a Manor Solomon, esterno del Tottenham che rappresenterebbe un ritorno a Firenze.

Capitolo centrocampo: la Fiorentina non ha mai perso di vista Kristian Thorstvedt. Il norvegese del Sassuolo resta un obiettivo concreto, ma prima sarà necessario completare alcune uscite nel reparto. Il centrocampista è in scadenza di contratto nel giugno 2027 e il Sassuolo potrebbe decidere di cederlo in questa finestra di mercato per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Inoltre, sempre secondo la Gazzetta, il giocatore avrebbe già espresso il proprio gradimento per un eventuale trasferimento al Viola Park, dove ritroverebbe Fabio Grosso, tecnico con cui ha già lavorato.

In attacco, infine, tutto ruota ancora attorno al futuro di Moise Kean. La Fiorentina continua a valutare il centravanti circa 40 milioni di euro e solo davanti a un’offerta di quel livello potrebbe prendere in considerazione una cessione. Nel caso in cui l’attaccante dovesse salutare Firenze, i principali candidati per raccoglierne l’eredità sarebbero Matteo Pellegrino del Parma e Andrea Pinamonti del Sassuolo.