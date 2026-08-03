Sistemata la corsia destra difensiva, con il prossimo arrivo di Joao Mario, in casa Fiorentina è arrivato il momento dell'atteso cenno da parte di Franco Mastantuono. Tra il ds Fabio Paratici e la dirigenza del Real Madrid i rapporti sono ottimi e l'intesa sulla formula è già definita: il classico modello con cui le Merengues valorizzano i propri giovani talenti, ovvero un prestito con diritto di riscatto per la Fiorentina fissato intorno ai 40 milioni di euro e la contestuale opzione di contro-riscatto a favore degli spagnoli. Per il club di Madrid, l'ipotesi viola è nettamente la preferita rispetto a tutte le altre candidate italiane (Roma, Juventus, Napoli e Milan) e internazionali (Fulham e Benfica). Il motivo? A Firenze al ragazzo verrebbe garantito un minutaggio corposo e continuativo in un campionato tatticamente formativo come la Serie A.

Il no al River Plate dell'entourage

L'unico nodo ancora da sciogliere riguarda la convinzione finale dell'entourage del calciatore. Gli agenti di Mastantuono, infatti, avrebbero visto di buon occhio un ritorno in patria, caldeggiando la pista River Plate. Un'ipotesi che però è stata categoricamente bocciata dal Real Madrid, che considera un ritorno in Argentina come un potenziale anno perso per il percorso di crescita dell'esterno.

Fiducia in casa viola: ore decisive

In casa Fiorentina si respira grande ottimismo e si spera di poter definire l'operazione in senso positivo già nelle prossime ore. Risolvere la pratica Mastantuono permetterebbe a Paratici di concentrarsi poi sugli altri obiettivi di mercato: la dirigenza ha infatti intenzione di mettere a disposizione di Fabio Grosso almeno un altro paio di esterni offensivi prima dell'avvio ufficiale della stagione.