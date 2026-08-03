Ore caldissime sull'asse di mercato che porta a Franco Mastantuono. Come riportato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport, l’esterno di proprietà del Real Madrid (ed ex River Plate) ha ormai preso la sua decisione di fondo: il suo futuro sarà in Serie A, deludendo il suo entourage che spingeva per un ritorno in patria. Ora, però, resta da sciogliere il nodo centrale su quale sarà la sua prossima destinazione.

Il duello

In corsa c'è il Milan, che mette sul piatto la vetrina dell'Europa League e una grande visibilità internazionale, ma dove il classe 2007 rischierebbe di trovare meno spazio dal primo minuto. Dall'altra parte c'è la Fiorentina, pronta a spalancargli le porte della formazione titolare.

Il ds viola Fabio Paratici si è mosso con grande astuzia, facendo leva sui suoi ottimi rapporti con la dirigenza del Real Madrid per strappare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei blancos. La palla passa ora al giocatore, che sa come a Firenze diventerebbe un perno fondamentale nel scacchiere tattico di Fabio Grosso.

La posizione nel 4-3-3 di Grosso

Dal punto di vista tattico, Mastantuono andrebbe a riempire la casella della fascia destra nel 4-3-3, offrendo al tecnico abruzzese anche la variante del 4-3-2-1 grazie alle sue qualità di trequartista adattabile ad ala. La Fiorentina attende la risposta definitiva: la trattativa è ben avviata e la decisione finale è ormai dietro l'angolo.