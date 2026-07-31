Il quotidiano nazionale, la Repubblica, parla dell'inserimento del Milan nella corsa a Mastantuono
Il futuro di Franco Mastantuono resta uno dei temi più interessanti del mercato dei giovani talenti. Il classe 2007 argentino, arrivato al Real Madrid come uno dei prospetti più brillanti del calcio mondiale, rappresenta una vera e propria tentazione per diversi club italiani, tra cui anche la Fiorentina.
Secondo quanto riportato da la Repubblica, il talento offensivo dei Blancos potrebbe lasciare Madrid in prestito per trovare maggiore spazio e continuità, visto che a soli 18 anni dovrà confrontarsi con una concorrenza di altissimo livello all’interno della rosa di Xabi Alonso.
Il Real Madrid sarebbe orientato verso un prestito secco, una soluzione che permetterebbe al giocatore di accumulare esperienza senza perdere il controllo su uno dei suoi investimenti più importanti. Una formula però che non convince pienamente i club interessati.
Tra questi anche il Milan, che avrebbe chiesto una soluzione più simile a quella utilizzata dal Real per Nico Paz al Como, ovvero un accordo che garantisca comunque margini di valorizzazione e una prospettiva futura sul giocatore.
Sulla stessa linea anche la Fiorentina, che osserva con grande attenzione la situazione.
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