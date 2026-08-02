VIDEO VN - Grosso: "Cosa mi è piaciuto e cosa no sul ritiro"

La Roma è alla ricerca di un rinforzo per la trequarti di Gasperini. Anche i giallorossi sono sulle tracce di Franco Mastantuono, obiettivo numero 1 della Fiorentina. Secondo Il Messaggero però, il preferito della dirigenza romanista è Endrick. Il brasiliano ieri ha segnato proprio alla Fiorentina.

Prima di poter arrivare ad uno dei due talenti del Real Madrid, la Roma deve però cedere Mati Soulè. L'ex Juventus potrebbe essere il pezzo sacrificabile sul mercato.