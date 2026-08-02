Gasperini vuole un trequartista di qualità. Mastantuono piace, ma i giallorossi guardano in casa Real Madrid
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La Roma è alla ricerca di un rinforzo per la trequarti di Gasperini. Anche i giallorossi sono sulle tracce di Franco Mastantuono, obiettivo numero 1 della Fiorentina. Secondo Il Messaggero però, il preferito della dirigenza romanista è Endrick. Il brasiliano ieri ha segnato proprio alla Fiorentina.
Prima di poter arrivare ad uno dei due talenti del Real Madrid, la Roma deve però cedere Mati Soulè. L'ex Juventus potrebbe essere il pezzo sacrificabile sul mercato.
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