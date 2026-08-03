Paratici a lavoro su entrate e uscite in casa Fiorentina: tre centrocampisti in partenza e un attaccante in fase di valutazione. Poi tutto sugli esterni d'attacco

Redazione VN
AS Roma v ACF Fiorentina - Serie A

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Dopo aver investito circa 100 milioni, con gli arrivi di Dragusin, Atta, Jimenez, Oulai e Valdepenas, la Fiorentina concentrerà il proprio lavoro soprattutto sulle cessioni. Come scrive La Repubblica, il difensore Moreno è andato al Venezia, in partenza anche Mandragora, Piccoli (su di lui Grosso sta facendo una riflessione), Brescianini e Fabbian: gli ultimi due interessano alla Lazio.

In entrata, focus sugli esterni

Oltre a questo, il direttore sportivo viola, Fabio Paratici, vuole regalare a Fabio Grosso due esterni offensivi di livello. Le piste principali portano a Kulusevski, lo svedese ex Juve del Tottenham, e al giovanissimo argentino Mastantuono del Real Madrid, per il quale però c'è la concorrenza anche di Milan e Roma. Paratici lavora inoltre per portare a Firenze il centravanti Pellegrino del Parma: il costo dell'operazione è stimato tra i 25 e i 30 milioni, dove c'è da battere la concorrenza della Juventus e da capire il futuro di Kean.
Fabio Paratici

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