Jadon Sancho è ancora svincolato. Reduce da un'annata deludente all'Aston Villa, l'ex Chelsea, Manchester United e Borussia Dortmund è in attesa di una nuova squadra. Il suo nome nei giorni scorsi è stato accostato anche alla Fiorentina: Sancho sarebbe un colpo prestigioso, seppur con qualche incognita, anche se non sarebbe semplice convincerlo ad accettare uno stipendio ai parametri viola.

Intanto dall'Inghilterra emerge una curiosità sull'esterno d'attacco classe 2000 che nei giorni scorsi si è allenato nel centro sportivo del Flixton FC, un club che milita nella 10ª divisione del calcio inglese. In un comunicato ufficiale, la società ha elogiato Sancho per essere stato «professionale, umile e generoso» trascorrendo del tempo insieme ai giovani tifosi, firmare autografi e posare per delle fotografie.

Un modo per tenersi in forma e farsi trovare pronto quando arriverà la chiamata giusta. E se fosse quella di Paratici?