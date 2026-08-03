Fiorentina-Deportivo A Coruña, ultima amichevole del precampionato viola, si giocherà giovedì 6 agosto alle ore 20 al Viola Park.

Info biglietti

La vendita dei tagliandi è aperta dalle ore 12:00 del 22/07/2026 fino al termine della gara; non è consentita la vendita dei tagliandi per i cittadini stranieri nati e/o residenti in Spagna, i cittadini stranieri residenti in altre nazioni possono acquistare tramite Fiorentina Point. Tutti i tifosi, inclusi bambini di qualsiasi età e altezza, devono essere muniti di biglietto o abbonamento per accedere allo stadio.

Prezzo: 10 euro, ridotto 5 euro per under 14.

I bambini che non abbiano ancora compiuto 6 anni alla data di acquisto del titolo di accesso potranno richiedere un biglietto al costo di € 2,00 all’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it o direttamente alla Biglietteria del Rocco B. Commisso Viola Park, previa disponibilità.

I bambini che non abbiano ancora compiuto 4 anni alla data di acquisto del titolo di accesso potranno richiedere un biglietto omaggio all’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it o direttamente alla Biglietteria del Rocco B. Commisso Viola Park, previa disponibilità.

La Fiorentina riconosce e raccomanda l’acquisto dei biglietti solo attraverso i canali ufficiali: il sito ufficiale, la biglietteria ufficiale (Fiorentina Point) e i punti vendita VivaTicket.

Info parcheggio

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Parcheggio Scambiatore della Tramvia, con accesso adiacente al Rocco B. Commisso Viola Park; se finiranno i posti auto, verrà messo a disposizione anche il Viola Parking, con accesso da Via della Nave a Rovezzano, 78.