Nazione: “Fagioli potrebbe lasciare Firenze”. Il pericolo arriva dalla Premier

Fagioli

La Fiorentina considera Fagioli uno dei punti fermi del progetto di Fabio Grosso, soprattutto dopo l'ottimo girone di ritorno disputato. Tuttavia, il direttore sportivo Fabio Paratici ha più volte ribadito che nessun giocatore è incedibile di fronte a un'offerta ritenuta soddisfacente sia per la società sia per il calciatore.