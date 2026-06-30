Il possibile trasferimento di Sandro Tonali al Tottenham potrebbe innescare un effetto domino sul mercato che coinvolgerebbe anche la Fiorentina. Se il Newcastle dovesse cedere il centrocampista azzurro, uno dei primi obiettivi per sostituirlo potrebbe diventare Nicolò Fagioli, profilo seguito con attenzione dal club inglese.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Fagioli potrebbe lasciare Firenze”. Il pericolo arriva dalla Premier
La Nazione
Nazione: “Fagioli potrebbe lasciare Firenze”. Il pericolo arriva dalla Premier
Se il Newcastle dovesse cedere il centrocampista azzurro, uno dei primi obiettivi per sostituirlo potrebbe diventare Nicolò Fagioli
Fagioli—
La Fiorentina considera Fagioli uno dei punti fermi del progetto di Fabio Grosso, soprattutto dopo l'ottimo girone di ritorno disputato. Tuttavia, il direttore sportivo Fabio Paratici ha più volte ribadito che nessun giocatore è incedibile di fronte a un'offerta ritenuta soddisfacente sia per la società sia per il calciatore.
Cessione—
Proprio per questo il club viola si sta già cautelando valutando eventuali alternative a centrocampo. In cima alla lista restano Kristian Thorstvedt del Sassuolo e Fabio Miretti della Juventus. Al momento Fagioli è destinato a restare a Firenze, ma un eventuale assalto del Newcastle potrebbe cambiare rapidamente gli scenari di mercato. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA