VIDEO – Fiorentina-Joma, di nuovo insieme: “La J ritorna al fianco del Giglio”

Fiorentina e Joma torneranno a lavorare insieme. Con un video sui social, il club viola ha ufficializzato la nuova collaborazione

Redazione VN 1 luglio - 11:10

Fiorentina e Joma torneranno a lavorare insieme. Con un video sui social, il club viola ha ufficializzato la nuova collaborazione per le maglie sportive. "Ci sono ritorni che si sentono sulla pelle. Colori che non si dimenticano mai. Oggi la "J" ritorna a fianco del Giglio, con la stessa passione di sempre, per continuare a scrivere la storia insieme". Queste le parole usate per presentare il nuovo accorso.

Nel mentre, la Fiorentina ha riportato tutti i dettagli in un comunicato:

Joma vestirà l’ACF Fiorentina a partire dalla stagione 2026/2027

Il brand spagnolo sarà sponsor tecnico del club italiano. L’accordo rappresenta un nuovo passo avanti nella strategia internazionale di Joma nel calcio e permette di rafforzare ulteriormente la sua presenza in Italia, uno dei suoi mercati chiave.

Le strade di Joma e dell’ACF Fiorentina tornano a incrociarsi: a partire dalla stagione 2026/27 il brand sarà nuovamente lo sponsor tecnico del club italiano, riprendendo una collaborazione che ha già fatto parte della storia recente di entrambe le realtà.

Da più di sessant’anni Joma è un punto di riferimento nell’equipaggiamento sportivo: accompagna i propri club sponsorizzati nei loro successi e consolida il proprio prestigio attraverso l’innovazione continua, l’avanguardia e le nuove tecnologie. Nel corso della sua storia, l’azienda spagnola ha lavorato per affermarsi nello sport internazionale e, oggi, con questo accordo, Joma compie un nuovo passo in avanti nella propria strategia di crescita. Una scelta chiara a favore di progetti che uniscono identità sportiva, radicamento locale e visione globale.

L’Italia occupa un ruolo particolarmente rilevante in questa evoluzione, essendo un mercato chiave per Joma. Il ritorno alla Fiorentina la collega a uno dei club con maggiore tradizione del calcio italiano e a una città in cui sport, cultura e arte convivono in modo naturale. Per questo, l’accordo rappresenta un’opportunità per continuare a far crescere il brand in un settore determinante.

La nuova partnership verrà inaugurata con un evento dedicato ai tifosi che si terrà il 6 e 7 luglio presso l’Hotel St. Regis di Firenze, con ingresso in via Montebello: un appuntamento organizzato da Joma e ACF Fiorentina con il concept “Anche l’arte si indossa”. L’evento sarà a ingresso gratuito e aperto al pubblico dalle 12:00 alle 19:00 il 6 luglio, dalle 10:00 alle 18:00 il 7 luglio. In questa occasione sarà svelata in esclusiva la nuova maglia gioco della Fiorentina, con cui la squadra affronterà la prossima stagione.

Dichiarazioni di Marina López, CEO di Joma Sport

Marina López, Consigliera Delegata di Joma Sport, afferma: “In Joma continuiamo a lavorare per offrire prodotti di altissima qualità, con un’evoluzione tecnologica costante e un impegno quotidiano per fornire i migliori prodotti a chi dà tutto nel proprio sport.”

“Per questo siamo felici di collaborare con la Fiorentina ed emozionati di accompagnarla nel suo percorso a partire dal prossimo Campionato di Serie A. Questa unione rappresenta un passo fondamentale per Joma Sport nel calcio ed è un onore tornare a essere lo sponsor tecnico del club viola. L’impegno verso l’eccellenza e l’ambizione di offrire il meglio sono caratteristiche fondamentali della filosofia di Joma, che condividiamo con la Fiorentina.”

Qui il video della presentazione: