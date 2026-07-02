Koleosho resta il primo nome sulla lista della Fiorentina per rinforzare gli esterni offensivi, ma il club viola non intende aspettare all’infinito. L’intesa con il Burnley, sulla base di circa 10 milioni, sembrava aver avvicinato in modo decisivo l’operazione, ma a bloccare tutto è ancora il mancato sì del classe 2004 italo-americano, compagno di Ndour e Comuzzo nell’Under 21 di Baldini.
Corriere dello Sport
CorSport: “Koleosho tentenna, al VP convinti di aver fatto il massimo”
Al Viola Park sono convinti di aver fatto tutte le mosse giuste, anche nei confronti del giocatore, ma Fabio Paratici deve tutelare gli interessi della Fiorentina e per questo ha già preparato piani alternativi. Nessun ultimatum, ma la necessità di costruire un organico competitivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, che avrà bisogno di quattro ali, forse tre se il Tottenham abbasserà da 10 a 5 milioni la richiesta per Solomon e il giocatore dovesse tornare a Firenze.
Koleosho resta dunque l’indiziato principale per diventare il primo innesto offensivo dopo Viery, ma il Paris Fc lo sta corteggiando con forza per convincerlo a tornare a Parigi dopo i cinque mesi trascorsi lì da gennaio. Per questo la Fiorentina valuta anche altri profili, da Noa Lang a Laurienté, Volpato e Bakayoko, con gli esterni offensivi che rimangono una priorità assoluta del mercato viola. Koleosho sì, ma non all’infinito. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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