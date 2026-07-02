CorSport: “Koleosho tentenna, al VP convinti di aver fatto il massimo”

Koleosho resta il primo nome sulla lista della Fiorentina per rinforzare gli esterni offensivi , ma il club viola non intende aspettare all’infinito. L ’intesa con il Burnley, sulla base di circa 10 milioni, sembrava aver avvicinato in modo decisivo l’operazione, ma a bloccare tutto è ancora il mancato sì del classe 2004 italo-americano, compagno di Ndour e Comuzzo nell’Under 21 di Baldini.

Al Viola Park sono convinti di aver fatto tutte le mosse giuste, anche nei confronti del giocatore, ma Fabio Paratici deve tutelare gli interessi della Fiorentina e per questo ha già preparato piani alternativi. Nessun ultimatum, ma la necessità di costruire un organico competitivo per il 4-3-3 di Fabio Grosso, che avrà bisogno di quattro ali, forse tre se il Tottenham abbasserà da 10 a 5 milioni la richiesta per Solomon e il giocatore dovesse tornare a Firenze.