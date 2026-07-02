Nazione: “No del Siviglia per Oso, ma Paratici non molla. Pronta altra offerta”

Corsie esterne. Difensive e offensive. Il lavoro di Fabio Paratici e Roberto Goretti si sta concentrando in quelle zone del campo. Là davanti bisogna intervenire a prescindere, alla voce terzini occorrerà anche capire il futuro di due pilastri della Fiorentina del passato, Dodò e Gosens. Entrambi con la valigia in mano,ma fin qui di offerte vere e proprie non ne sono arrivate.