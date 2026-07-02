Gazzetta detta i tempi: “Ecco quando arriverà una svolta per l’arrivo di Thorstvedt”

Le tempistiche per capire il futuro di Kristian Thorstvedt, obiettivo di mercato della Fiorentina di Fabio Grosso

Redazione VN 2 luglio - 06:05

Nel giro di tre o quattro giorni tutto sarà più chiaro. Sono queste le tempistiche per capire il futuro di Kristian Thorstvedt, obiettivo di mercato della Fiorentina, su cui ci sono già almeno due certezze: Fabio Grosso lo allenerebbe ancora volentieri dopo averlo avuto al Sassuolo e il giocatore gradirebbe la destinazione Firenze.

Thorstvedt — Il tassello che manca, molto importante, è l'accordo con i neroverdi che vorrebbero incassare sui 15 milioni nonostante il calciatore sia in scadenza nel giugno 2027. Incalzato sul suo futuro, il centrocampista ha risposto: «La mia testa ora è solo alla Norvegia e al Mondiale. Sull'interessamento della Fiorentina al momento preferisco non dire nulla».

Viery — Sarà lui il secondo acquisto viola? Ieri intanto è stato ufficializzato il primo, il brasiliano Viery, che ha detto di ispirarsi a «Sergio Ramos, Paolo Maldini e allo stile di gioco di Virgil Van Dijk: sto cercando di prendere il meglio da ognuno. Sono un difensore con un'ottima tenuta fisica, sfrutto la mia forza e mi piace partecipare alle fasi di costruzione del gioco». Lo scrive la Gazzetta dello Sport.