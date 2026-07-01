Malusci: “Piena fiducia nella coppia Grosso-Paratici, Viery? Vi dico la mia”

Io ho rimosso tutto ciò che è successo lo scorso anno e ho piena fiducia nella coppia Paratici-Grosso; possono farci divertire. Viery è un bel profilo; classe 2005 con un gran bel fisico e un bel mancino. Per questo giocatore sono stati investiti tanti soldi, ma tutto dipenderà dal suo inserimento nella squadra. Da ciò che ho visto può adattarsi benissimo al campionato italiano, adesso dobbiamo lavorare su altre situazioni di campo e smaltire la rosa. Se vuoi giocare a 4 hai il numero perfetto di difensori, i rientri? Valentini mi piacerebbe rivederlo, Moreno non mi ha fatto una buona una buona impressione. In questo momento la rosa è molto ampia e Paratici deve essere bravo a mettere a disposizione la squadra ufficiale il prima possibile.