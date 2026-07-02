Koleosho resta in cima alla lista della Fiorentina per rinforzare gli esterni offensivi, ma il club viola non intende aspettare all’infinito. L’intesa con il Burnley sembrava aver aperto la strada all’operazione, ma manca ancora il sì del giovane italo-americano. Al Viola Park attendono una risposta, convinti di aver fatto tutto il necessario, ma Fabio Paratici ha già preparato piani alternativi, anche perché per il 4-3-3 di Fabio Grosso serviranno quattro ali, forse tre se il Tottenham abbasserà da 10 a 5 milioni la richiesta per Solomon.
Corriere dello Sport
Koleosho, la Fiorentina si sta stancando. CorSport: “C’è Lang, ma Allegri fa muro”
Koleosho—
Il grande sogno porta a Noa Lang, esterno olandese del Napoli di ritorno dal Galatasaray. Il giocatore piace molto alla dirigenza viola per rapidità, estro e qualità tecnica, caratteristiche considerate ideali per affiancare Kean e costruire un tridente di alto livello. L’operazione però è molto complicata: il Napoli, almeno al momento, non lo considera cedibile e vorrebbe concedergli una nuova occasione. Inoltre, anche in caso di apertura, difficilmente lo lascerebbe partire per 10 milioni, cifra che invece Fiorentina e Burnley avevano fissato per Koleosho.
Lang—
Per questo Lang resta soprattutto un sogno, anche se è tra i nomi più seguiti insieme a Laurienté, Bakayoko e Volpato. Koleosho rimane il primo indiziato per diventare il nuovo acquisto offensivo dopo Viery, ma il Paris Fc lo sta corteggiando con forza per convincerlo a tornare all’ombra della Torre Eiffel, dove aveva già giocato per cinque mesi da gennaio. Una situazione che potrebbe spingere la Fiorentina a cambiare obiettivo e a concentrare attenzioni e risorse economiche, anche superiori, su altre piste. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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