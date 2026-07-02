Koleosho, la Fiorentina si sta stancando. CorSport: “C’è Lang, ma Allegri fa muro”

Koleosho resta in cima alla lista della Fiorentina per rinforzare gli esterni offensivi , ma il club viola non intende aspettare all’infinito. L’intesa con il Burnley sembrava aver aperto la strada all’operazione, ma manca ancora il sì del giovane italo-americano. Al V iola Park attendono una risposta, convinti di aver fatto tutto il necessario, ma Fabio Paratici ha già preparato piani alternativi, anche perché per il 4-3-3 di Fabio Grosso serviranno quattro ali, forse tre se il Tottenham abbasserà da 10 a 5 milioni la richiesta per Solomon.

Koleosho

Il grande sogno porta a Noa Lang, esterno olandese del Napoli di ritorno dal Galatasaray. Il giocatore piace molto alla dirigenza viola per rapidità, estro e qualità tecnica, caratteristiche considerate ideali per affiancare Kean e costruire un tridente di alto livello. L’operazione però è molto complicata: il Napoli, almeno al momento, non lo considera cedibile e vorrebbe concedergli una nuova occasione. Inoltre, anche in caso di apertura, difficilmente lo lascerebbe partire per 10 milioni, cifra che invece Fiorentina e Burnley avevano fissato per Koleosho.