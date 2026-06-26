Fabio Paratici sta lavorando su diversi fronti, sia in entrata che in uscita. Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV Eindhoven. Si tratta di una doppia operazione complicata, ma che continua ad affascinare la dirigenza viola.
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VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Arrivano sempre più conferme, Paratici vuole la coppia Lang-Bakayoko”
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Nazione: “Arrivano sempre più conferme, Paratici vuole la coppia Lang-Bakayoko”
Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV
Per l'attacco resta infine da seguire la pista che porta a Matteo Cancellieri, finito anche nel mirino del Torino. Un nome che la Fiorentina continua a monitorare in vista delle prossime settimane di mercato. Lo scrive la Nazione.
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