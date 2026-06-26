Nazione: “Arrivano sempre più conferme, Paratici vuole la coppia Lang-Bakayoko”

Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV

Fabio Paratici sta lavorando su diversi fronti, sia in entrata che in uscita. Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV Eindhoven. Si tratta di una doppia operazione complicata, ma che continua ad affascinare la dirigenza viola.