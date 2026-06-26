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Nazione: “Arrivano sempre più conferme, Paratici vuole la coppia Lang-Bakayoko”

Noa Lang grafica
Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV
Redazione VN

Fabio Paratici sta lavorando su diversi fronti, sia in entrata che in uscita. Nel frattempo prende sempre più consistenza l'idea di portare a Firenze Noa Lang e Johan Bakayoko, esterni che hanno già condiviso l'esperienza al PSV Eindhoven. Si tratta di una doppia operazione complicata, ma che continua ad affascinare la dirigenza viola.

Per l'attacco resta infine da seguire la pista che porta a Matteo Cancellieri, finito anche nel mirino del Torino. Un nome che la Fiorentina continua a monitorare in vista delle prossime settimane di mercato. Lo scrive la Nazione.

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