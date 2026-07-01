Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Poesio: “Koleosho, non si può aspettare all’infinito. Il centrocampo è da rifare”

news viola

Poesio: “Koleosho, non si può aspettare all’infinito. Il centrocampo è da rifare”

Poesio: “Koleosho, non si può aspettare all’infinito. Il centrocampo è da rifare” - immagine 1
Ernesto Poesio nel suo intervento a Radio Bruno ha analizzato il presente e il futuro prossimo della Fiorentina
Alessio Vannini

Il giornalista Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola e del futuro della Fiorentina:

"Solo la Fiorentina può dirci se sia giusto che Koleosho ci metta così tanto a dare una risposta alla società viola. Nel senso che, se lui fosse davvero la prima scelta assoluta, allora avrebbe senso aspettare, altrimenti sarebbe il caso di farsi qualche domanda. È vero che la prossima stagione la Fiorentina non giocherà in Europa, ma resta comunque una realtà importantissima del calcio italiano. I dubbi di Koleosho forse nascono dal fatto che la Serie A non viene più percepita come un campionato di primissimo livello. In ogni caso, la Fiorentina dovrebbe iniziare a valutare le alternative: non rimarrei bloccato per tutta la sessione di mercato sull'esterno italiano."

Thorstvedt?

—  

"Nel centrocampo della Fiorentina attuale manca praticamente tutto. È stato il reparto che ha messo più in difficoltà la squadra lo scorso anno. Non c'è mai stata grande qualità ed è mancato un profilo da affiancare a Fagioli che avesse caratteristiche nettamente diverse dall'ex Juventus. Il centrocampo è totalmente da ricostruire, e Thorstvedt è un giocatore di sostanza e di fisico: può rivelarsi un ottimo acquisto."

La multa?

—  

"Sinceramente me l'aspettavo. Che la Fiorentina avesse speso molto e incassato poco era sotto gli occhi di tutti. Adesso Paratici dovrà fare un mercato a saldo zero. Questa sanzione è l'onda lunga del disastro della scorsa stagione: la vecchia dirigenza ha gestito male gli investimenti della proprietà e ora bisogna rientrare dei costi. Per Paratici sarà una vera e propria spada di Damocle da gestire. Bisogna ammettere che in questi sette anni di gestione Commisso, sotto il profilo puramente finanziario, le cose non sono state amministrate nel modo migliore."

Leggi anche
Mpasinkatu su Irankunda: “Paratici lo conosce bene, ma c’è un ostacolo”
Segui “Il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA