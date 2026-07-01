Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, parlando ai microfoni di Dazn, ha commentato le voci di mercato che accostano Nestory Irankunda alla Fiorentina:
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Mpasinkatu su Irankunda: “Paratici lo conosce bene, ma c’è un ostacolo”
Il commento dell'esperto di calcio africano su Irakunda, giocatore del Watford accostato alla Fiorentina
Irankunda è della famiglia Pozzo ma il Bayern ha il 50% della rivendita. E' uscita qualche voce, Paratici lo conosce bene, ma questa percentuale costringe il Watford a non scendere sotto i 30 milioni, serve una plusvalenza.
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