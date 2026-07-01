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Mpasinkatu su Irankunda: “Paratici lo conosce bene, ma c’è un ostacolo”

Paratici
Il commento dell'esperto di calcio africano su Irakunda, giocatore del Watford accostato alla Fiorentina
Redazione VN

Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu, parlando ai microfoni di Dazn, ha commentato le voci di mercato che accostano Nestory Irankunda alla Fiorentina:

Irankunda è della famiglia Pozzo ma il Bayern ha il 50% della rivendita. E' uscita qualche voce, Paratici lo conosce bene, ma questa percentuale costringe il Watford a non scendere sotto i 30 milioni, serve una plusvalenza.

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