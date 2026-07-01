Kouadio, lo scopritore: “La priorità è una squadra che creda in lui”

Nel corso della stagione abbiamo spesso analizzato il suo percorso senza creare aspettative eccessive. Sapevamo che si trattava di un giocatore aggregato alla Primavera e che la vera stagione di svolta sarebbe probabilmente la prossima. Meglio un’esperienza in Serie B o restare subito in prima squadra? Non esiste una risposta unica: ogni giocatore ha il proprio percorso di crescita. Ciò che conta è farsi trovare pronti quando arriva l’occasione. Ora per lui la priorità è individuare una società che creda fortemente in lui e gli garantisca spazio per esprimersi al meglio. Per i giovani questo aspetto è fondamentale. Kouadio non è un giocatore particolarmente “plasmabile”: il suo ruolo ideale è quello di braccetto destro in una difesa a tre. Sul fronte mercato, sono in corso valutazioni su più opzioni. L’agenzia che lo rappresenta sta analizzando le diverse opportunità emerse. Non c’è urgenza di trovare una sistemazione, ma la possibilità di scegliere tra più soluzioni.