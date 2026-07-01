Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha analizzato la situazione della Fiorentina tra conferme, possibili addii e valutazioni su Kean, Sottil e Beltran.
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Graziani: “Per Kean rifiuterei 40 milioni. Può avere la fascia, ma dipende da lui”
Della scorsa stagione non è tutto da buttare: 7/8 giocatori dell’ultimo anno possono essere recuperati, compresi anche alcuni arrivati a gennaio. Inserirsi a stagione in corso non è mai semplice, per questo un pensiero su Fabbian e Brescianini lo farei.
I rientranti Sottil e Beltran—
Per Sottil credo sia arrivato il momento di separarsi definitivamente: deve andare in una società che possa dargli fiducia e continuità. In caso contrario rischia di restare in un limbo, girando di squadra in squadra senza mai trovare stabilità. I 7/8 milioni per Beltran? È come aver vinto tre gratta e vinci.
Kean e Piccoli—
Per capire realmente quali siano gli obiettivi bisognerà arrivare alle fasi finali del mercato. Alcune situazioni, però, vanno chiarite subito, come quella di Kean: resta o non resta? È contento a Firenze? 62 milioni non te li dà nessuno, ma bisogna capire cosa voglia fare lui. Se devo essere sincero, 40 milioni per Kean li rifiuterei. Anche se non ha reso come nella sua prima esperienza, ha sempre lottato quando è stato chiamato in causa. Va però capito se è davvero dentro al progetto. Se avesse voglia di restare e rilanciarsi, potrebbe anche diventare un punto di riferimento, e potresti nominarlo capitano, un po’ come accaduto con Mbappé. Infine, Piccoli non mi è piaciuto: non gli ho visto la giusta fame e per questo non lo terrei.
Promuovere ragazzi della Primavera?—
Il salto è molto grande considerando anche che noi giochiamo con molti ragazzi sotto età. Un paio potresti anche promuoverli e testarli ma gli altri devi mandarli a giocare e farsi le ossa in Serie B.
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