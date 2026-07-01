A. Sottil: “Udogie straordinario. Riccardo è pronto a rimettersi in gioco”

Sottil: "Paratici è tra i migliori ds italiani. Grosso è preparato, Udogie sarebbe un grande colpo per la Fiorentina".

Redazione VN 1 luglio 2026 (modifica il 1 luglio 2026 | 13:58)

Andrea Sottil, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della nuova Fiorentina, elogiando Paratici e Grosso e soffermandosi anche su Udogie e sul futuro del figlio Riccardo.

La stagione della Fiorentina e l'arrivo di Paratici —

Da fuori è sempre difficile capire fino in fondo cosa sia successo a Firenze. L'unica cosa che posso dire è che nel calcio possono capitare stagioni complicate. Vanoli è stato bravo a raddrizzare la situazione e a portare la squadra in porto. Mi è capitato di subentrare in contesti simili e posso assicurarvi che non è affatto semplice. La mancata conferma? Paratici è un dirigente di altissimo livello: avrà fatto le sue valutazioni e sicuramente avrà spiegato le motivazioni anche a Vanoli. Avere un direttore sportivo come lui fa la differenza: un allenatore non può essere lasciato solo, ma deve essere supportato da una dirigenza forte. Per ottenere risultati serve piena sintonia tra tecnico e ds e oggi la Fiorentina può contare su uno dei migliori direttori sportivi italiani.

Udogie —

È un giocatore straordinario. Può ricoprire sia il ruolo di terzino sia quello di esterno e, quando è al meglio della condizione fisica, è devastante grazie al suo cambio di passo. Inoltre ha anche il fiuto del gol. L'ultima stagione non è stata tra le migliori e forse proprio per questo Firenze potrebbe rappresentare il contesto ideale per rilanciarsi. Sarebbe un grande colpo anche per la Fiorentina.

Grosso —

È un allenatore molto preparato e il percorso che ha costruito negli ultimi anni lo dimostra. Il suo marchio di fabbrica è un 4-3-3 molto fluido. Negli anni di Italiano la Fiorentina ha espresso un ottimo calcio sfruttando gli esterni, e Grosso interpreta questo sistema di gioco in maniera molto efficace. Le sue squadre lo hanno sempre dimostrato.

Riccardo Sottil —

Parlo inevitabilmente da padre, ma penso che, da esterno offensivo, possa inserirsi molto bene nel 4-3-3 di Grosso. Lo scorso anno non rientrava nei piani di Pioli e a Lecce è andato a cercare continuità, riuscendo a trovarla. Purtroppo negli ultimi mesi è stato frenato da un nuovo problema alla schiena. Adesso, però, sta bene e si sta allenando per arrivare nelle migliori condizioni al ritiro. È arrivato alla Fiorentina a 16 anni, è molto legato a questa maglia e ha grande voglia di rimettersi in gioco. Poi sarà la società a fare tutte le valutazioni del caso.