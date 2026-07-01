Da Torino: “Zhegrova non decolla, ma occhio a Joao Mario e Miretti”

Mirko Di Michele, giornalista di TuttoJuve, ha fatto il punto sulle strategie di mercato di Juventus e Fiorentina, tra contatti per Zhegrova e nuovi sviluppi su Joao Mario e Miretti.

Su Zhegrova risultano contatti, ma al momento non c’è nulla di concreto. La Juventus, per il giocatore, valuta soltanto una cessione a titolo definitivo. E' arrivato a Torino dopo un problema fisico, secondo me è uno dei più tecnici della rosa bianconera, ma non particolarmente brillante sul piano della velocità. Si tratta comunque di un profilo di qualità, che deve essere valorizzato in base alle sue caratteristiche. Non è però l’unico nome sul taccuino di Paratici, perché la Fiorentina è tornata con decisione su Joao Mario, già seguito a gennaio. Nelle ultime ore si sono registrati nuovi contatti: la Juventus lo valuta circa 15 milioni di euro e apre solo a una cessione definitiva. Infine dobbiamo anche monitorare la situazione attorno a Miretti; i contatti con il Bologna si sono interrotti per la forte distanza tra domanda e offerta. In caso di cessione di Gudmundsson, la Fiorentina potrebbe tornare con decisione sul centrocampista bianconero, considerato un profilo adatto per rinforzare la rosa.