La Fiorentina affronterà il Queens Park Rangers nella prima amichevole delle due previste in terra inglese in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 16:00 (15:00 ora locale), sul campo del Matrade Loftus Road Stadium di Londra.
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QPR-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto
Per l’occasione, ai tifosi della Fiorentina sono stati destinati i settori Y3-Y4 della Achilleus Security Stand Upper, pensati per ospitare il settore ospiti.
I prezzi dei biglietti variano in base alle fasce d’età: il costo è di 15 sterline per gli adulti, mentre over 63, under 23 e under 18 pagano 10 sterline. Tariffa simbolica invece per i più piccoli, con i bambini tra i 2 e i 7 anni che potranno accedere allo stadio al prezzo di 1 sterlina. Si ricorda he i prezzi dei biglietti verranno maggiorati di 5 sterline se acquistati il giorno della partita.
Modalità di acquisto—
Per i tifosi viola che intendono seguire la squadra di mister Grosso già dalla mini tournée in Inghilterra, i biglietti saranno acquistabili tramite il sito ufficiale dell’ACF Fiorentina. Nella sezione “Biglietteria” sarà disponibile un link diretto che rimanderà alla piattaforma dedicata per l’acquisto dei tagliandi.
La vendita sarà soggetta a disponibilità e ogni tifoso potrà acquistare un massimo di sei biglietti a persona. Non saranno più emessi tagliandi cartacei: per accedere allo stadio sarà infatti necessario utilizzare i biglietti digitali, scaricabili su Apple o Google Wallet, stampabili a casa in formato PDF oppure mostrabili direttamente da smartphone o tablet all’ingresso.
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