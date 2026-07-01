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QPR-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto

QPR-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto - immagine 1
Ecco tutte le informazioni utili ai tifosi viola intenzionati a seguire dal vivo la sfida del 25 luglio contro il QPR
Redazione VN

La Fiorentina affronterà il Queens Park Rangers nella prima amichevole delle due previste in terra inglese in programma sabato 25 luglio 2026 alle ore 16:00 (15:00 ora locale), sul campo del Matrade Loftus Road Stadium di Londra.

Per l’occasione, ai tifosi della Fiorentina sono stati destinati i settori Y3-Y4 della Achilleus Security Stand Upper, pensati per ospitare il settore ospiti.

I prezzi dei biglietti variano in base alle fasce d’età: il costo è di 15 sterline per gli adulti, mentre over 63, under 23 e under 18 pagano 10 sterline. Tariffa simbolica invece per i più piccoli, con i bambini tra i 2 e i 7 anni che potranno accedere allo stadio al prezzo di 1 sterlina. Si ricorda he i prezzi dei biglietti verranno maggiorati di 5 sterline se acquistati il giorno della partita.

Modalità di acquisto

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Per i tifosi viola che intendono seguire la squadra di mister Grosso già dalla mini tournée in Inghilterra, i biglietti saranno acquistabili tramite il sito ufficiale dell’ACF Fiorentina. Nella sezione “Biglietteria” sarà disponibile un link diretto che rimanderà alla piattaforma dedicata per l’acquisto dei tagliandi.

La vendita sarà soggetta a disponibilità e ogni tifoso potrà acquistare un massimo di sei biglietti a persona. Non saranno più emessi tagliandi cartacei: per accedere allo stadio sarà infatti necessario utilizzare i biglietti digitali, scaricabili su Apple o Google Wallet, stampabili a casa in formato PDF oppure mostrabili direttamente da smartphone o tablet all’ingresso.

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