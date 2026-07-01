QPR-Fiorentina, ecco i biglietti per l’amichevole: prezzi e modalità d’acquisto

I prezzi dei biglietti variano in base alle fasce d’età: il costo è di 15 sterline per gli adulti, mentre over 63, under 23 e under 18 pagano 10 sterline . Tariffa simbolica invece per i più piccoli, con i bambini tra i 2 e i 7 anni che potranno accedere allo stadio al prezzo di 1 sterlina. Si ricorda he i prezzi dei biglietti verranno maggiorati di 5 sterline se acquistati il giorno della partita.

Per i tifosi viola che intendono seguire la squadra di mister Grosso già dalla mini tournée in Inghilterra, i biglietti saranno acquistabili tramite il sito ufficiale dell’ ACF Fiorentina . Nella sezione “Biglietteria” sarà disponibile un link diretto che rimanderà alla piattaforma dedicata per l’acquisto dei tagliandi.

La vendita sarà soggetta a disponibilità e ogni tifoso potrà acquistare un massimo di sei biglietti a persona. Non saranno più emessi tagliandi cartacei: per accedere allo stadio sarà infatti necessario utilizzare i biglietti digitali, scaricabili su Apple o Google Wallet, stampabili a casa in formato PDF oppure mostrabili direttamente da smartphone o tablet all’ingresso.