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C’è il primo sì di Thorsvedt, Gazzetta: “Il giocatore apre alla Fiorentina”

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Kristian Thorstvedt apre al trasferimento alla Fiorentina. Il Sassuolo chiede 15 milioni e i primi contatti sono stati positivi.
Redazione VN

Kristian Thorstvedt pensa al Mondiale ma si avvicina alla Fiorentina. Un futuro ancora incerto quello del norvegese, che intanto è già ai sedicesimi nella Coppa del Mondo ma dovrà presto capire se sarà ancora neroverde oppure vestirà il viola. Grosso vorrebbe portarlo con sé a Firenze, idea condivisa dalla dirigenza: ora si tratta di portare via da Reggio Emilia il giocatore.

Primo sì

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Secondo La Gazzetta dello Sport, Thorstvedt ha accolto con piacere l'interesse a ha aperto al trasferimento, ma bisogna capire quali siano i margini di trattativa con una squadra che è notoriamente bottega cara. Nei giorni scorsi gli agenti dello scandinavo hanno avuto un contatto con Paratici e le sensazioni sembrano positive. La valutazione si aggira sui 15 milioni, con la Fiorentina oggi concentrata soprattutto sulle cessioni propedeutiche agli acquisti ma determinata ad accontentare il suo allenatore.

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