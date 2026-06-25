C’è il primo sì di Thorsvedt, Gazzetta: “Il giocatore apre alla Fiorentina”

Primo sì

Secondo La Gazzetta dello Sport, Thorstvedt ha accolto con piacere l'interesse a ha aperto al trasferimento, ma bisogna capire quali siano i margini di trattativa con una squadra che è notoriamente bottega cara. Nei giorni scorsi gli agenti dello scandinavo hanno avuto un contatto con Paratici e le sensazioni sembrano positive. La valutazione si aggira sui 15 milioni, con la Fiorentina oggi concentrata soprattutto sulle cessioni propedeutiche agli acquisti ma determinata ad accontentare il suo allenatore.