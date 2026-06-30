Non solo Juanlu Sanchez, Moretto: “La Fiorentina vuole Oso del Siviglia”

Negli ultimi giorni è uscito un paio di volte il nome di Juanlu Sanchez del Siviglia per il dopo Dodò, ma stando a sentire le informazioni riportate da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la Fiorentina vuole il suo dirimpettaio nella formazione andalusa.

Chi è Oso

Parliamo di Joaquín Martínez Gauna, noto semplicemente come Oso ("orso", in spagnolo), terzino sinistro classe 2003 che secondo l'esperto di mercato è nel mirino del club viola. Ha cominciato la stagione in seconda squadra, per poi mettere assieme 21 presenze, 2 reti e 3 assist ne La Liga conclusa con la salvezza del club andaluso. Ricordiamo che su Gosens è stato segnalato l'interesse del Real Betis, l'altra squadra di Siviglia.