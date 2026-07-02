Sulla corsia opposta il nome forte è quello di Rafik Belghali, individuato come sostituto di Dodò. L’esterno del Verona, che sta ben figurando al Mondiale con l’Algeria, costa intorno ai 10 milioni. Difficile che l’Hellas lo possa tenere in B.
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VIOLA NEWS calciomercato obiettivi mercato Nazione: “Belghali primo nome, Joao Mario in stand-by. C’è anche Tavares”
La Nazione
Nazione: “Belghali primo nome, Joao Mario in stand-by. C’è anche Tavares”
Sulla corsia opposta il nome forte è quello di Rafik Belghali, individuato come sostituto di Dodò. Ma non è l'unico nome
Belghali ma non solo—
Sempre sulla destra non è da scartare il nome di Joao Mario, proposto alla Fiorentina da un paio di settimane. Soluzione di riserva che i dirigenti viola hanno messo in stand-by. E tra questi c’è anche quello del laziale Nuno Tavares. Lo scrive anche la Nazione.
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