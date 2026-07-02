Nazione: “Belghali primo nome, Joao Mario in stand-by. C’è anche Tavares”

Sulla corsia opposta il nome forte è quello di Rafik Belghali, individuato come sostituto di Dodò. Ma non è l'unico nome

Sulla corsia opposta il nome forte è quello di Rafik Belghali, individuato come sostituto di Dodò. L’esterno del Verona, che sta ben figurando al Mondiale con l’Algeria, costa intorno ai 10 milioni. Difficile che l’Hellas lo possa tenere in B.

Belghali ma non solo

Sempre sulla destra non è da scartare il nome di Joao Mario, proposto alla Fiorentina da un paio di settimane. Soluzione di riserva che i dirigenti viola hanno messo in stand-by. E tra questi c’è anche quello del laziale Nuno Tavares. Lo scrive anche la Nazione.