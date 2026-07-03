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La truppa dei cedibili, CorFio: “Pronto a partire anche Comuzzo”

La truppa dei cedibili, CorFio: “Pronto a partire anche Comuzzo” - immagine 1
Al Viola Park ci sarà una folta truppa di giocatori in odore di cessione. Fra questi anche Comuzzo, che potrebbe partire in prestito.
Redazione VN

C'è anche una Fiorentina da cedere, quella dei prestiti di rientro e quella delle valutazioni da fare. Sarà immane il lavoro di Grosso sul campo e di Paratici fuori per mettere mano a una rosa da riassemblare sistemando il monte ingaggi al ribasso. A centrocampo l'abbondanza è tanta: Mandragora, Richardson, Sohm che paiono verso l'addio, poi Brescianini, Fabbian, Fazzini da valutare.

Anche Comuzzo in uscita

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E poi c'è la truppa degli esuberi, spesso di rientro dai prestiti: ceduto Beltran, si rivedranno al Viola Park Nzola, Bianco, Barak, mentre Fortini, Dodo e Gosens sono nella lista dei possibili partenti. Il Corriere Fiorentino si concentra anche su Comuzzo: il difensore potrebbe partire in prestito (oneroso ma senza diritti od obblighi) per ritrovare certezze dopo un anno complesso. Sarà però Grosso a valutarlo al meglio.

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