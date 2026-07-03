La truppa dei cedibili, CorFio: “Pronto a partire anche Comuzzo”

C'è anche una Fiorentina da cedere, quella dei prestiti di rientro e quella delle valutazioni da fare. Sarà immane il lavoro di Grosso sul campo e di Paratici fuori per mettere mano a una rosa da riassemblare sistemando il monte ingaggi al ribasso. A centrocampo l'abbondanza è tanta: Mandragora, Richardson, Sohm che paiono verso l'addio, poi Brescianini, Fabbian, Fazzini da valutare.