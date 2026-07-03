C'è anche una Fiorentina da cedere, quella dei prestiti di rientro e quella delle valutazioni da fare. Sarà immane il lavoro di Grosso sul campo e di Paratici fuori per mettere mano a una rosa da riassemblare sistemando il monte ingaggi al ribasso. A centrocampo l'abbondanza è tanta: Mandragora, Richardson, Sohm che paiono verso l'addio, poi Brescianini, Fabbian, Fazzini da valutare.
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VIOLA NEWS calciomercato La truppa dei cedibili, CorFio: “Pronto a partire anche Comuzzo”
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La truppa dei cedibili, CorFio: “Pronto a partire anche Comuzzo”
Al Viola Park ci sarà una folta truppa di giocatori in odore di cessione. Fra questi anche Comuzzo, che potrebbe partire in prestito.
Anche Comuzzo in uscita—
E poi c'è la truppa degli esuberi, spesso di rientro dai prestiti: ceduto Beltran, si rivedranno al Viola Park Nzola, Bianco, Barak, mentre Fortini, Dodo e Gosens sono nella lista dei possibili partenti. Il Corriere Fiorentino si concentra anche su Comuzzo: il difensore potrebbe partire in prestito (oneroso ma senza diritti od obblighi) per ritrovare certezze dopo un anno complesso. Sarà però Grosso a valutarlo al meglio.
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