Adesso è anche ufficiale, Lucas Beltran è un nuovo calciatore del River Plate. Lo ha annunciato la stessa società gigliata con una nota:
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UFFICIALE, Beltran torna al River Plate. La formula del trasferimento
Ufficiale il passaggio del Vikingo al River Plate. Ecco i dettagli della formula di trasferimento in Argentina
ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Club Atletico River Plate.
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