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UFFICIALE, Beltran torna al River Plate. La formula del trasferimento

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Redazione VN

Adesso è anche ufficiale, Lucas Beltran è un nuovo calciatore del River Plate. Lo ha annunciato la stessa società gigliata con una nota:

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Beltran al Club Atletico River Plate.

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