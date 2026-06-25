La Fiorentina accelera per rinforzare le corsie offensive e ha individuato in Luca Koleosho il principale obiettivo per l'attacco. L'esterno classe 2004 del Burnley è la prima scelta del direttore sportivo Fabio Paratici, che avrebbe già pronto un contratto quinquennale da circa un milione di euro a stagione.
news viola
Cor.Sport: “Koleosho si avvicina, ma resta viva la pista Cancellieri”
I viola attendono ora la risposta definitiva del giocatore, attratto dalla possibilità di trasferirsi a Firenze anche in chiave Nazionale e per il rapporto con Michael Kayode e Cher Ndour. Il Burnley, nonostante il lungo contratto del calciatore, potrebbe aprire alla cessione per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, complice la necessità di sistemare i conti dopo la retrocessione.
Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare anche Matteo Cancellieri. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio è disposta a lasciar partire l'esterno offensivo per finanziare il mercato in entrata e valuta il suo cartellino circa 10 milioni di euro. Sul giocatore, però, resta viva anche la concorrenza dell'Olympiakos, pronto a inserirsi nella corsa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA