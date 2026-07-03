Nazione: “Noa Lang obiettivo concreto. Corrisponde all’identikit voluto”

Noa Lang è un obiettivo concreto della Fiorentina. Complicato, altrettanto vero, con margini tutti da chiarire e soprattutto non in maniera repentina. Prima di tutto perché è vero che probabilmente non rientrerà nel progetto del Napoli, ma Allegri lo dovrà valutare. Quindi ci sarà da trovare una quadra a livello economico, visto che gli azzurri l'hanno pagato ben 25 milioni solo un anno fa.