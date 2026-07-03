Noa Lang è un obiettivo concreto della Fiorentina. Complicato, altrettanto vero, con margini tutti da chiarire e soprattutto non in maniera repentina. Prima di tutto perché è vero che probabilmente non rientrerà nel progetto del Napoli, ma Allegri lo dovrà valutare. Quindi ci sarà da trovare una quadra a livello economico, visto che gli azzurri l'hanno pagato ben 25 milioni solo un anno fa.
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VIOLA NEWS calciomercato Nazione: “Noa Lang obiettivo concreto. Corrisponde all’identikit voluto”
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Nazione: “Noa Lang obiettivo concreto. Corrisponde all’identikit voluto”
Noa Lang è un obiettivo concreto della Fiorentina. Ma c'è da aspettare, anche se corrisponde in pieno all'identikit richiesto.
Identikit giusto—
E poi, elemento non da poco, Lang corrisponde in pieno al profilo richiesto: un giocatore di livello internazionale da rilanciare. Non è l'unico prospetto, ma chissà che un prestito con opzione non sia la pista più praticabile.
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