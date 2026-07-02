La Fiorentina spinge per Kristian Thorstvedt. Come scrive Gianlucadimarzio.com, dopo i contatti positivi della scorsa settimana a Milano tra il ds viola Fabio Paratici e l'agente del giocatore, i viola sono pronti a sedersi al tavolo con il Sassuolo per entrare nel vivo dell'operazione.
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Di Marzio: Thorsvedt ha detto sì, domani primo incontro tra Paratici e l’agente
Thorsvedt è il primo nome sulla lista di Fabio Grosso, domani l'incontro per limare le distanze col Sassuolo
Il centrocampista, attualmente impegnato ai Mondiali con la Norvegia, ha già accettato la proposta viola ed è la priorità di Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia. Domani è in agenda il primo incontro diretto tra i due club: il Sassuolo attende la prima offerta ufficiale da parte della Fiorentina per provare ad accorciare le distanze.
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