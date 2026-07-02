Di Marzio: Thorsvedt ha detto sì, domani primo incontro tra Paratici e l’agente

La Fiorentina spinge per Kristian Thorstvedt . Come scrive Gianlucadimarzio.com, dopo i contatti positivi della scorsa settimana a Milano tra il ds viola Fabio Paratici e l'agente del giocatore, i viola sono pronti a sedersi al tavolo con il Sassuolo per entrare nel vivo dell'operazione.

Il centrocampista, attualmente impegnato ai Mondiali con la Norvegia, ha già accettato la proposta viola ed è la priorità di Fabio Grosso, che lo ha già allenato in Emilia. Domani è in agenda il primo incontro diretto tra i due club: il Sassuolo attende la prima offerta ufficiale da parte della Fiorentina per provare ad accorciare le distanze.