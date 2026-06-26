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La Nazione

Non solo Sohm, Nazione: “Il Sassuolo vuole un altro centrocampista viola”

Sohm
Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche un altro giocatore viola seppur con caratteristiche diverse
Redazione VN

E’ una fase d’attesa per quel riguarda le operazioni della Fiorentina. Note le situazioni Koleosho (manca l'ok dell'attaccante) e Thorstvedt (il Sassuolo chiede 15 milioni, Paratici vuole spenderne meno e dalla sua ha già l'ok del norvegese), rimaste in stallo da un paio di giorni.

Affari molto ben impostati che hanno però bisogno dell'ultimo sprint per arrivare al traguardo. I contatti ci sono stati anche nella giornata di ieri con il Sassuolo, che potrebbe anche essere interessato a qualche centrocampista viola.

Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche Fazzini seppur con caratteristiche diverse. Lo scrive la Nazione.

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