E’ una fase d’attesa per quel riguarda le operazioni della Fiorentina. Note le situazioni Koleosho (manca l'ok dell'attaccante) e Thorstvedt (il Sassuolo chiede 15 milioni, Paratici vuole spenderne meno e dalla sua ha già l'ok del norvegese), rimaste in stallo da un paio di giorni.
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VIOLA NEWS news viola stampa Non solo Sohm, Nazione: “Il Sassuolo vuole un altro centrocampista viola”
La Nazione
Non solo Sohm, Nazione: “Il Sassuolo vuole un altro centrocampista viola”
Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche un altro giocatore viola seppur con caratteristiche diverse
Affari molto ben impostati che hanno però bisogno dell'ultimo sprint per arrivare al traguardo. I contatti ci sono stati anche nella giornata di ieri con il Sassuolo, che potrebbe anche essere interessato a qualche centrocampista viola.
Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche Fazzini seppur con caratteristiche diverse. Lo scrive la Nazione.
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