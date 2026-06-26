Non solo Sohm, Nazione: “Il Sassuolo vuole un altro centrocampista viola”

Un nome fatto è quello di Sohm, ai neroverdi piace anche un altro giocatore viola seppur con caratteristiche diverse

E’ una fase d’attesa per quel riguarda le operazioni della Fiorentina. Note le situazioni Koleosho (manca l'ok dell'attaccante) e Thorstvedt (il Sassuolo chiede 15 milioni, Paratici vuole spenderne meno e dalla sua ha già l'ok del norvegese), rimaste in stallo da un paio di giorni.