Arrivano conferme importanti sul fronte Kristian Thorstvedt. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra la Fiorentina e il centrocampista norvegese per un contratto fino al 2031.
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VN – No al rinnovo e accordo con la Fiorentina: il contratto pattuito con Thorstvedt
Thorstvedt spinge per approdare alla Fiorentina: i dettagli dell'accordo pattuito con il club viola
Stallo con il Sassuolo—
Il giocatore, attualmente in forza al Sassuolo, sta spingendo con decisione per il trasferimento a Firenze. Thorstvedt avrebbe infatti già rifiutato in due occasioni le proposte di rinnovo avanzate dal club neroverde, confermando la volontà di intraprendere una nuova esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina.
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