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VN – No al rinnovo e accordo con la Fiorentina: il contratto pattuito con Thorstvedt

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Thorstvedt spinge per approdare alla Fiorentina: i dettagli dell'accordo pattuito con il club viola
Nicolò Schira

Arrivano conferme importanti sul fronte Kristian Thorstvedt. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, sarebbe stato raggiunto un accordo di massima tra la Fiorentina e il centrocampista norvegese per un contratto fino al 2031.

Stallo con il Sassuolo

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Il giocatore, attualmente in forza al Sassuolo, sta spingendo con decisione per il trasferimento a Firenze. Thorstvedt avrebbe infatti già rifiutato in due occasioni le proposte di rinnovo avanzate dal club neroverde, confermando la volontà di intraprendere una nuova esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina.

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SASSUOLO, ITALY - MARCH 01: Kristian Thorstvedt of US Sassuolo in action during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Atalanta BC at Mapei Stadium Citta del Tricolore on March 01, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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