La Sampdoria è in corsia di sorpasso sull’Avellino per Tommaso Martinelli. Il 20enne portiere di proprietà della Fiorentina, per cui gli irpini parevano in chiusura fino a un paio di giorni fa, è sempre più vicino al ritorno ai blucerchiati dove ha giocato nella seconda parte della stagione scorsa: si tratterà di un nuovo prestito e fa la differenza la destinazione più gradita al giocatore. L’affare Martinelli potrebbe chiudersi già lunedì. Lo scrive Tuttosport.
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VIOLA NEWS news viola stampa Tuttosport: “Martinelli torna alla Sampdoria, affare in chiusura”
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Tuttosport: “Martinelli torna alla Sampdoria, affare in chiusura”
Martinelli torna dove aveva giocato nella seconda parte della scorsa stagione
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