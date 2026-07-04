Cor. Sport: “Napoli a caccia del terzino destro. Piace Dodò”

Napoli a caccia di rinforzi per la fascia destra. Gli azzurri guardano in casa Fiorentina e Genoa

La permanenza di Dodò alla Fiorentina non è certa. A tal proposito attenzione al Napoli che nel frattempo ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri. Il club azzurro, infatti, è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra. Tra i nomi citati dal Corriere dello Sport c'è anche quello del brasiliano. Ecco cosa si legge sul quotidiano: