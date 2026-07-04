La permanenza di Dodò alla Fiorentina non è certa. A tal proposito attenzione al Napoli che nel frattempo ha ufficializzato l'ingaggio di Massimiliano Allegri. Il club azzurro, infatti, è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra. Tra i nomi citati dal Corriere dello Sport c'è anche quello del brasiliano. Ecco cosa si legge sul quotidiano:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cor. Sport: “Napoli a caccia del terzino destro. Piace Dodò”
Corriere dello Sport
Cor. Sport: “Napoli a caccia del terzino destro. Piace Dodò”
Napoli a caccia di rinforzi per la fascia destra. Gli azzurri guardano in casa Fiorentina e Genoa
E se a destra i calciatori in rosa sono Di Lorenzo e Mazzocchi, con Spinazzola eventualmente adattabile, nel ruolo di difensore centrale ci sono Rrahmani (fresco di rinnovo), Buongiorno, Rafa Marin e Marianucci (appena rientrati dai prestiti al Villarreal e al Torino), e Beukema (investimento da 32 milioni un anno fa). A dare la stura alle operazioni in entrata, insomma, saranno le cessioni. Ma nel frattempo si parte da un altro principio basilare: Allegri è soddisfatto della qualità della squadra, la ritiene all’altezza per competere ai massimi livelli in Italia e per ben figurare in Europa. Ma qualcosa, ovviamente, dovrà essere riveduta e corretta. E non è un caso che senza Khalaili continui la caccia a un terzino destro: piacciono il brasiliano Dodo, 27 anni, e l’inglese Brooke Norton-Cuffy, 22 anni, rispettivamente valutati una quindicina di milioni da Fiorentina e Genoa. Occhi anche su Raoul Bellanova dell’Atalanta, 26 anni.
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