Sta per iniziare la stagione 2026-27 della Fiorentina. Il neo tecnico Fabio Grosso, che sarà presentato alla stampa il 9 luglio, ha già chiara in mente la tipologia di allenamenti che farà sostenere ai suoi giocatori. L'obiettivo è non commettere l'errore dell'anno scorso quando in inverno Paolo Vanoli fu costretto ad effettuare un richiamo di preparazione atletica. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Subito benzina nelle gambe. Grosso ha idee chiare su preparazione”
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Repubblica: “Subito benzina nelle gambe. Grosso ha idee chiare su preparazione”
Grosso vuole mettere subito benzina nelle gambe dei suoi giocatori così da evitare l'errore di Stefano Pioli
Dopo la pessima gestione della preparazione dello scorso anno, fin dalla settimana prossima si dovrà mettere benzina nelle gambe per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale il 14 di agosto in Coppa Italia e contestualmente creare anche da un punto di vista fisico un lavoro di prevenzione che eviti infortuni e ricadute. L’avvio di campionato, con cinque gare più la coppa in un mese e mezzo prima della sosta lunga tra settembre e ottobre, impone subito una ricerca del ritmo partita, dell’intensità giusta e nessun rimando atletico a un secondo momento. Ecco quindi che dopo alcuni test soft al Viola Park il programma delle amichevoli prevede una tournée in Inghilterra per affrontare partite intense e vere contro Watford e Qpr. Rispetto al passato non sono ammesse da Grosso pause particolari e ogni doppia seduta in questo periodo sarà la base per iniziare a inculcare nei giocatori un’idea di calcio nuova. Più propositiva, dinamica, moderna, internazionale e non speculativa e tesa alla praticità, cosa imposta a Vanoli dalla pesante situazione di classifica.
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