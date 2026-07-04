Repubblica: “Subito benzina nelle gambe. Grosso ha idee chiare su preparazione”

Sta per iniziare la stagione 2026-27 della Fiorentina. Il neo tecnico Fabio Grosso, che sarà presentato alla stampa il 9 luglio, ha già chiara in mente la tipologia di allenamenti che farà sostenere ai suoi giocatori. L'obiettivo è non commettere l'errore dell'anno scorso quando in inverno Paolo Vanoli fu costretto ad effettuare un richiamo di preparazione atletica. Ecco quanto si legge: