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Repubblica Firenze

Repubblica: “Grosso ha chiamato Kean. La risposta dell’attaccante”

Kean; Grosso
Kean ha comunicato che ha voglia di ripartire dopo una stagione deludente
Redazione VN

L'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina è pronta per iniziare col neo tecnico viola che ha già visionato le varie strutture del Viola Park. Repubblica Firenze si concentra anche sull'aspetto del mercato. Ecco quanto si legge:

Contestualmente Grosso in queste settimane ha instaurato un filo diretto con la squadra e con il ds Paratici per quel che concerne il mercato, indicando alcuni nomi e alcuni reparti che necessitano di migliorie. Tra i giocatori in rosa il tecnico ha chiamato Kean per capirne i sentimenti e i pensieri, trovando grandi risposte in termini di fame e voglia di ripartire dopo una stagione deludente, oltre a colloqui con gli altri big e non solo. Un aspetto, quello del confronto individuale con i giocatori, che sarà parte integrante del rapporto con il gruppo per tutto l’anno, a maggior ragione nei momenti di difficoltà che ci saranno.

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