L'avventura di Fabio Grosso alla Fiorentina è pronta per iniziare col neo tecnico viola che ha già visionato le varie strutture del Viola Park. Repubblica Firenze si concentra anche sull'aspetto del mercato. Ecco quanto si legge:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Grosso ha chiamato Kean. La risposta dell’attaccante”
Repubblica Firenze
Repubblica: “Grosso ha chiamato Kean. La risposta dell’attaccante”
Kean ha comunicato che ha voglia di ripartire dopo una stagione deludente
Contestualmente Grosso in queste settimane ha instaurato un filo diretto con la squadra e con il ds Paratici per quel che concerne il mercato, indicando alcuni nomi e alcuni reparti che necessitano di migliorie. Tra i giocatori in rosa il tecnico ha chiamato Kean per capirne i sentimenti e i pensieri, trovando grandi risposte in termini di fame e voglia di ripartire dopo una stagione deludente, oltre a colloqui con gli altri big e non solo. Un aspetto, quello del confronto individuale con i giocatori, che sarà parte integrante del rapporto con il gruppo per tutto l’anno, a maggior ragione nei momenti di difficoltà che ci saranno.
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