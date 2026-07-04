Gazzetta su Koleosho: “Sarà a disposizione per l’inizio del ritiro”

La Gazzetta dello Sport conferma la nostra indiscrezione: Koleosho è vicino alla Fiorentina. Fabio Grosso avrà, quindi, il suo esterno d'attacco per il 4-3-3. La Rosea scrive che il giocatore sarà a disposizione per l'inizio del ritiro che prenderà il via nella seconda parte della prossima settimana. L'accelerata è arrivata ieri con l'offerta ufficiale della Fiorentina al Burnely per una cifra intorno agli 11 milioni di euro. L'unica vera concorrente per il club viola era il Paris FC dove Koleosho, il cui contratto col Burnely scadrà nel 2029, ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. Il club parigino, infatti, aveva pensato ad un certo punto di riscattarlo. Alla fine, però, il futuro del giocatore sarà a tinte viola.