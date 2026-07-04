Cor. Sport: “Pongracic e Viery al centro della nuova Fiorentina”

La Fiorentina del futuro parte da due colonne nate per giocare insieme. O almeno questa è l’idea della società e contestualmente del nuovo tecnico, Fabio Grosso. Da una parte un calciatore rodato, al terzo anno a Firenze, reduce comunque da un palcoscenico d’élite come quello Mondiale; dall’altra un classe 2005 pagato 15 milioni, bonus esclusi. Marin Pongracic e Viery, un destro e un sinistro, al centro della nuova Fiorentina. L’obiettivo è avere almeno quattro centrali di livello (e il pacchetto viene completato da Pietro Comuzzo e Luca Ranieri) ma è questo il tandem su cui Grosso proverà a insistere. Non da subito, perché il croato, fresco di eliminazione cocente ai sedicesimi contro il Portogallo in un torneo in cui ha fatto le scarpe a uno come Gvardiol, godrà di un periodo extra di ferie e sarà a disposizione soltanto per la seconda parte del ritiro al Viola Park. Ci dovrebbe essere sin da subito Viery, che dopo la firma è tornato in Brasile per risolvere le questioni burocratiche legate al visto ma sarà a disposizione per l’inizio del lavoro sul campo. Lo scrive il Corriere dello Sport.