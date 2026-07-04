Repubblica: “Ecco quando si terrà la presentazione di Fabio Grosso”

Il suo ritiro è già iniziato da qualche giorno. In anticipo con l’inizio ufficiale della stagione e come testimonianza di una grande voglia di calarsi nella sua nuova avventura. Fabio Grosso è pronto per inaugurare il suo nuovo ciclo alla Fiorentina e ormai da qualche giorno è al Viola Park per progettare al meglio la prima fase di lavoro. Con il suo staff il tecnico in arrivo dal Sassuolo ha preso visione della struttura, dei campi di allenamento, della palestra per pianificare al meglio la stagione. Una vera e propria full immersion che serve per anticipare i tempi e arrivare pronti alla prossima settimana quando, dopo le visite mediche di rito, dal 10 di luglio inizieranno le doppie sedute a Bagno a Ripoli. Il giorno prima, il 9 (a vent'anni esatti dalla vittoria del mondiale in Germania, ndr), Grosso sarà presentato alla stampa. Lo scrive Repubblica Firenze.