Luca Koleosho è sempre più vicino alla Fiorentina, ma non sarà l'unico rinforzo sulle corsie. Ecco, infatti, cosa scrive La Nazione:
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La Nazione: “Non solo Koleosho. Fiorentina al lavoro per altri due esterni”
Nel mirino Bakayoko del Lipsia e Noa Lang del Napoli, ma gli affari sono difficili
L'area tecnica continua a lavorare per regalare almeno altri due esterni offensivi a Grosso. In cima alla lista del ds Paratici resta Bakayoko del Lipsia, anche se la trattativa si preannuncia complessa, specie per i costi: serviranno almeno 18 milioni di euro. Sullo sfondo rimane anche Noa Lang del Napoli, rientrato dal prestito al Galatasaray e altro profilo tanto gradito quanto costoso.
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