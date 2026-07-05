Gazzetta: “Fiorentina, la cessione di Piccoli si complica. La Lazio guarda altrove”

La Lazio continua a considerare Roberto Piccoli il principale obiettivo per rinforzare l'attacco. I contatti con la Fiorentina proseguono e il club biancoceleste sta lavorando sulla formula del prestito senza obbligo di riscatto , soluzione ritenuta al momento la più percorribile per cercare di arrivare al centravanti.

Nonostante Piccoli resti in cima alla lista delle preferenze, la Lazio sta valutando anche delle alternative. Tra queste c'è Andrea Pinamonti, che piace da tempo alla dirigenza biancoceleste e che potrebbe lasciare il Sassuolo, con il prezzo del cartellino sceso intorno ai 15 milioni di euro vista la scadenza del contratto nel 2027.

La società capitolina monitora anche altre piste, mentre quella che porta a Lorenzo Lucca si è raffreddata e l'ipotesi Mauro Icardi appare molto complicata per gli elevati costi dell'operazione. In questo scenario, Piccoli resta il profilo più seguito e la trattativa con la Fiorentina rimane quella su cui la Lazio sta concentrando i maggiori sforzi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.