Per la Fiorentina il mercato in uscita si annuncia più complesso di quello in entrata. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà gestire i numerosi giocatori rientrati dai prestiti e alleggerire una rosa molto ampia. Tra i punti fermi da cui ripartire figurano Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Pietro Comuzzo, considerati centrali nel progetto tecnico.
news viola
Da De Gea a Gudmundsson, CorSport: “Paratici prepara un bel tesoretto”
Diversa la situazione per alcuni elementi della rosa che potrebbero lasciare Firenze. Albert Gudmundsson è stato invitato a trovare una nuova sistemazione e potrebbe garantire un incasso tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre Dodô ha manifestato la volontà di cambiare squadra e la Fiorentina punta a ricavare circa 15 milioni dalla sua cessione.
Restano da valutare anche le posizioni di David De Gea, Robin Gosens, Marco Brescianini e Jacopo Fazzini. In particolare, il portiere spagnolo gradirebbe restare, ma il suo elevato ingaggio impone riflessioni alla società. Complessivamente, dalle principali cessioni la Fiorentina spera di incassare almeno 40 milioni di euro per finanziare il mercato in entrata. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA