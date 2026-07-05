Da De Gea a Gudmundsson, CorSport: “Paratici prepara un bel tesoretto”

Per la Fiorentina il mercato in uscita si annuncia più complesso di quello in entrata. Il direttore sportivo Fabio Paratici dovrà gestire i numerosi giocatori rientrati dai prestiti e alleggerire una rosa molto ampia. Tra i punti fermi da cui ripartire figurano Nicolò Fagioli, Cher Ndour e Pietro Comuzzo, considerati centrali nel progetto tecnico.

Diversa la situazione per alcuni elementi della rosa che potrebbero lasciare Firenze. Albert Gudmundsson è stato invitato a trovare una nuova sistemazione e potrebbe garantire un incasso tra i 15 e i 20 milioni di euro, mentre Dodô ha manifestato la volontà di cambiare squadra e la Fiorentina punta a ricavare circa 15 milioni dalla sua cessione.