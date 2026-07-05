La Fiorentina continua a dimostrare di essere una destinazione gradita ai giocatori nonostante la difficile stagione appena conclusa. Il progetto tecnico, il Viola Park e l'arrivo di Fabio Grosso stanno convincendo diversi obiettivi di mercato: Kristian Thorstvedt ha già dato la priorità ai viola, mentre Luca Koleosho ha scelto Firenze dopo aver valutato anche un ritorno al Paris FC.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, si avvicina Volpato. Lui ammicca e Paratici gradisce”
Tra i profili seguiti con maggiore interesse c'è anche Cristian Volpato. L'esterno del Sassuolo ha elogiato pubblicamente la Fiorentina, definendola una "squadra top" e sottolineando il valore del Viola Park e del nuovo allenatore. Pur ribadendo di essere ancora un giocatore neroverde, le sue parole confermano l'apprezzamento per il progetto viola. Il Sassuolo valuta il classe 2003 circa 20 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere trovata intorno ai 15 milioni più bonus.
Sul fronte delle trattative, l'accordo con il Burnley per Koleosho è ormai vicino sulla base di circa 11 milioni di euro, mentre proseguono i contatti con il Sassuolo per Thorstvedt, anche attraverso l'ipotesi di inserire Simon Sohm come contropartita. La Fiorentina punta a rinforzare profondamente gli esterni offensivi per il 4-3-3 di Grosso e Volpato resta uno dei principali candidati a vestire la maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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