CorSport: “Fiorentina, si avvicina Volpato. Lui ammicca e Paratici gradisce”

La Fiorentina continua a dimostrare di essere una destinazione gradita ai giocatori nonostante la difficile stagione appena conclusa. Il progetto tecnico, il Viola Park e l'arrivo di Fabio Grosso stanno convincendo diversi obiettivi di mercato: Kristian Thorstvedt ha già dato la priorità ai viola, mentre Luca Koleosho ha scelto Firenze dopo aver valutato anche un ritorno al Paris FC.